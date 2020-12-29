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Так провожают самолёты: белый рояль и живая музыка становятся новогодней традицией
Максим Сон, преподаватель Пермского музыкального колледжа: "Мне нравится особенно, когда детки подходят, им это всегда интересно. Подолгу останавливаются, слушают, очень приятно".
Реакция — только положительная. Одни фиксируют происходящее на телефон, другие — у себя в памяти.
Олег Яшкин, пассажир Международного аэропорта «Пермь»: "Больше надо классической музыки в общественных местах. Может, мир от этого станет чище. Жаль, времени мало послушать классическую музыку. Надо уже бежать за билетом".Вместе с концертмейстером - флейтистка Александра Брыкля. Она уже готовится к совместному выступлению.
За свои юные годы Александра успела выступить на ведущих российских площадках в Москве и Владивостоке. Однако в этот раз волнение всё равно присутствует: это её дебютное выступление в таком формате.
Александра Брыкля, флейтистка, студентка Пермского музыкального колледжа: "Люди подходят, снимают, фотографируют, и вообще вся эта атмосфера. Тот же диктор, который мешает играть, это очень интересный опыт".
За день - больше двух тысяч слушателей. Именно столько пассажиров совершают полёты в пермском аэропорту. Такому аншлагу позавидует любой концертный зал города.Впервые музыкальная акция в пермском аэропорту прошла в честь открытия Дягилевского фестиваля в 2018 году. Она полюбилась жителям и стала доброй традицией.
Юлия, пассажир Международного аэропорта «Пермь»: "Это на самом деле великолепная идея, на мой взгляд, потому что я очень люблю классическую музыку, это такой неожиданно приятный сюрприз. Замечательно играют артисты. Это прямо предновогоднее настроение увеличивается однозначно".
Радовать пермяков и гостей города «живой» музыкой представители музыкального колледжа будут до 7 января. Днём в 11 часов и вечером 18 часов.
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