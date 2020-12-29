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Пермский бегун нарисовал с помощью GPS-трекера гигантского Деда Мороза
Алексей Куклин: "Если представить, как будто рисуешь карандашом на листке, не отрывая его, длина линии составила 6 километров 400 с копейками метров. Времени около часа. Как говорят, мог бы пешком пройти, где-то приходилось идти пешком, где-то бежал, где-то надо было постоять рассчитать».Для Алексея Куклина Дед Мороз далеко не первая картина. На улицах Перми в свое время рисовал и кота, и велосипед с квадратными колесами. В беговой тусовке Перми появились даже свои последователи.
Марина Попова: "Мы друг друга так поддерживаем скорее, свою беговую тусовку. Все идеи лежат на поверхности, каждый рисует то, что нравится ему, ну плюс общие какие-то идеи, праздничные новогодние. Алексей нарисовал Деда Мороза, пожалуйста, можно нарисовать Снегурочку».
Искусство рисования GPS-трекером больше виртуальное. В реальности следы бегуна на реке заметает буквально уже на следующий день. Зато готово полотно для нового шедевра и в масштабах можно себя не ограничивать.На время пандемии количество соревнований по бегу сильно сократилось. Многие забеги проходили в онлайн формате, когда участники получают только трекер маршрута. Как выяснилось, бежать можно не только по прямой.
Александра Гуляева, координатор Первого пермского бегового движения: "Я знаю точно, что беговое сообщество в этот период времени как нельзя самоорганизовалось. Это тот момент, когда мы поняли, что мы сами себе сообщество, мы сами себе организаторы, сами себе развлекаторы. Я увидела, как мы можем и умеем самоорганизовываться».В ближайших планах у спортсменов нарисовать трекером голову быка — символ будущего года. Сейчас начинается проработка маршрута. Новогодние каникулы - идеальное время для воплощения задуманного.
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