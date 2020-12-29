Пермский бегун нарисовал с помощью GPS-трекера гигантского Деда Мороза

Пермяк Алексей Куклин нарисовал при помощи GPS-трекера фигуру гигантского Деда Мороза на реке Мулянка. Для этого ему пришлось пробежать более 6 километров.Стоит к обычной тренировке по бегу добавить немного новогоднего настроения, как получается совершенно новый вид «GPS-трекер искусства». Своего Деда Мороза Алексей Куклин нарисовал сначала на бумаге, потом перенес на лед реки Мулянки. Размер рисунка около 600 метров. Для того чтобы ориентироваться на льду, в опорных точках пришлось расставлять ветки.Алексей Куклин: "Если представить, как будто рисуешь карандашом на листке, не отрывая его, длина линии составила 6 километров 400 с копейками метров. Времени около часа. Как говорят, мог бы пешком пройти, где-то приходилось идти пешком, где-то бежал, где-то надо было постоять рассчитать».Для Алексея Куклина Дед Мороз далеко не первая картина. На улицах Перми в свое время рисовал и кота, и велосипед с квадратными колесами. В беговой тусовке Перми появились даже свои последователи.Марина Попова: "Мы друг друга так поддерживаем скорее, свою беговую тусовку. Все идеи лежат на поверхности, каждый рисует то, что нравится ему, ну плюс общие какие-то идеи, праздничные новогодние. Алексей нарисовал Деда Мороза, пожалуйста, можно нарисовать Снегурочку».Искусство рисования GPS-трекером больше виртуальное. В реальности следы бегуна на реке заметает буквально уже на следующий день. Зато готово полотно для нового шедевра и в масштабах можно себя не ограничивать.На время пандемии количество соревнований по бегу сильно сократилось. Многие забеги проходили в онлайн формате, когда участники получают только трекер маршрута. Как выяснилось, бежать можно не только по прямой.Александра Гуляева, координатор Первого пермского бегового движения: "Я знаю точно, что беговое сообщество в этот период времени как нельзя самоорганизовалось. Это тот момент, когда мы поняли, что мы сами себе сообщество, мы сами себе организаторы, сами себе развлекаторы. Я увидела, как мы можем и умеем самоорганизовываться».В ближайших планах у спортсменов нарисовать трекером голову быка — символ будущего года. Сейчас начинается проработка маршрута. Новогодние каникулы - идеальное время для воплощения задуманного.