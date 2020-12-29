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В районах Перми в новогодние каникулы будут работать «дежурные» телефоны по вопросам ЖКХ
В ПКГУП «Теплоэнерго» пояснили, что в новогодние каникулы для быстрого реагирования ежедневно с 09:00 до 18:00 будет работать многоканальный дежурный телефон: 236-90-55. Информация о наличии твёрдых коммунальных отходов будет оперативно направляться компании-возчику.
В каждом районе с 31 декабря по 10 января будут работать дежурные телефоны. По этим номерам можно задать вопросы по содержанию придомовых территорий, а также узнать о работе сетевых компаний. По вопросам работы системы отопления необходимо обращаться в свою управляющую организацию, если там не могут решить проблему, можно обратиться в единую диспетчерскую службу ООО «Пермская сетевая компания» по телефону: 243-72-99.
Дежурные телефоны администраций районов города:
Дзержинский район – 233-14-80;
Индустриальный район – 227-92-20;
Кировский район – 205-62-00;
Ленинский район – 212-07-17;
Мотовилихинский район – 260-48-59;
Орджоникидзевский район – 263-46-80;
Свердловский район – 241-27-85;
Новые Ляды – 295-86-46.
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