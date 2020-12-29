Новогодний "детектив". В Перми задержали супругов, которые при покупке ёлки забыли взять чек

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Ранее полицейские предупреждали пермяков.
Александр Токарев, старший инспектор отделения ДПС отделения исполнения административного законодательства ГУ МВД России по Пермскому краю: "В случае, если не будет у граждан документов на ёлки, граждане будут доставлены в территориальные органы МВД с целью установления обстоятельств, где они эту ёлку добыли. Если выяснится, что ёлка была добыта незаконным образом, они будут привлечены к установленной законом ответственности".
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