НПО «Искра» - 65 лет

26 декабря исполнилось 65 лет одному из градообразующих предприятий Перми - НПО «Искра». Еще недавно это был очень секретный завод, в цеха которого журналистам вход был закрыт. Сегодня «Искра» активно участвует в гражданском секторе, без преувеличения, обеспечивая транспортировку российского газа.

Ротор компрессора качает газ. В том числе благодаря ему, с месторождения уже под давлением голубое топливо отправляется к потребителю. Свой вклад в общее дело вносит и слесарь четвертого разряда Владимир Пихтовников.

Владимир Пихтовников, слесарь механо-сборочных работ НПО «Искра»: "Работать нравится еще по той причине, что чувствую себя причастным к важным проектам для нашей страны".

НПО «Искра», от которого зависит, будет ли газ в России, Европе, отмечает 65-летие. Это цех окончательной сборки турбоблоков. В действие их приводит авиационный двигатель, который устанавливают внутри.Аналогичные турбоблоки, произведенные пермским НПО «Искра», входят в состав газоперекачивающих агрегатов, которые работают на таких проектах, как «Сила Сибири» и «Северный поток».

За разработку и производство перспективных газоперекачивающих агрегатов специалисты предприятия были удостоены премии правительства Российской Федерации.

Александр Мальцев, начальник сборочного цеха НПО «Искра»: "Сегодня мы производим оборудование, которое превосходит зарубежные аналоги. Для оперативного решения вопросов по техническому обслуживанию и ремонту оборудования создан единый сервисный центр".65-летняя история производства от ракетостроения до сегодняшних дней хранится в музее предприятия. Большинство экспонатов – секретные и скрыты от посторонних глаз. Принцип работы газоперекачивающего агрегата объясняют на макете того, что производили несколько десятилетий назад.

Олег Дурыманов, инженер-конструктор НПО «Искра»: "Наш конструкторский потенциал растет. Поэтому «Искра» до сих пор имеет заказы. «Искра» до сих пор участвует в проектах, которые обеспечивают энергетическую независимость страны".Конкретно эта партия турбоблоков, к созданию которой приложил усилия и Владимир Пихтовников, уже в феврале отправится на месторождение Яхинское в Ямало-Ненецком автономном округе.