В Перми прошла главная городская ёлка

Главная городская елка прошла в ДК имени Солдатова. Школьникам вручили новогодние подарки и показали музыкальный спектакль «Приключения маленького волшебника». На праздник пригласили победителей всероссийских олимпиад и соревнований, различных творческих конкурсов, детей из малообеспеченных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья. Их поздравил временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Демкин.Алексей Демкин, временно исполняющий полномочия главы Перми: "Исполнения вам желаний, крепкого здоровья, любви! Любите и берегите своих родителей! С наступающим вас праздником!"Отдельно Алексей Демкин поздравил победителей всероссийских предметных олимпиад и соревнований. Им вручили подарки от полпреда Президента России в Приволжском федеральном округе. Их удостоены 14 пермских ребят.Среди награжденных был ученик школы № 32 Марк Аленевский. Он в уходящем году стал победителем всероссийских соревнований по японским шахматам и принял участие в чемпионате Европы.Марк Аленевский, ученик школы № 32 города Перми: "У меня есть цель. Я хочу стать чемпионом мира по шахматам. Я буду заниматься и, надеюсь, я стану чемпионом мира".