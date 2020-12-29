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В Перми прошла главная городская ёлка
Отдельно Алексей Демкин поздравил победителей всероссийских предметных олимпиад и соревнований. Им вручили подарки от полпреда Президента России в Приволжском федеральном округе. Их удостоены 14 пермских ребят.
Среди награжденных был ученик школы № 32 Марк Аленевский. Он в уходящем году стал победителем всероссийских соревнований по японским шахматам и принял участие в чемпионате Европы.
Марк Аленевский, ученик школы № 32 города Перми: "У меня есть цель. Я хочу стать чемпионом мира по шахматам. Я буду заниматься и, надеюсь, я стану чемпионом мира".
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