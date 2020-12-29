10-летний житель Нытвы получил подарок от министра просвещения России

Участник акции «Елка желаний» Никита Останин из Нытвы накануне отметил свой день рождения. Ему исполнилось 10 лет. Письмо мальчика попало в руки министра просвещения России Сергея Кравцова. У Никиты Останина двойной праздник — день рождения — 10 лет и Новогодняя ёлка, на которую он пришёл в костюме мышки — маленькой, но очень проворной и смелой, как и он сам, потому что учится в самой обычной школе, а в дневнике только четвёрки и пятёрки.Никита Останин: "Я учусь во второй школе, во втором классе «А». Мой самый любимый предмет - математика".Но если с математикой удалось разобраться, то вот с волшебством не очень. В классе такого предмета нет, а узнать, существуют ли чудеса, необходимо! Поэтому Никита загадал желание оказаться в Великом Устюге в вотчине Деда Мороза. Осуществить мечту помог министр Просвещения РФ Сергей Кравцов, принявший участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Общение состоялось в тренде времени - дистанционно.Мама Никиты Останина: "Меня зовут Людмила Алексеевна, я мама Никиты. Вот мы держим конверт, и просто не верится, что наше желание осуществится".Ежегодно «Елки желаний» устанавливают в учреждениях органов власти, Волонтерских центрах, на крупных мероприятиях. Мечты детей исполняют чиновники, директора компаний, спортсмены, телеведущие, артисты и все желающие россияне.За всё время акции было исполнено почти 8 тысяч желаний. И если представить, что каждая мечта — это коробочка с лентой или ёлочное украшение, то каких размеров должна была быть зелёная красавица или сколько таких подарков будет? При этом изо дня в день их становится все больше, потому что стать Дедом Морозом может каждый.Для этого на сайте елкажеланий.рф достаточно нажать «Исполнить желания», зарегистрироваться и выбрать, чью заветную мечту вы сможете осуществить. Например, воплотить в жизнь желание ребёнка прокатиться в машине ДПС, проехаться на снегоходе или получить в подарок пианино или поездку в Великий Устюг.Никита Останин по секрету рассказал: когда приедет в гости к главному волшебнику страны, то загадает ещё одно желание, которое обязательно сбудется. На это раз не для себя — для всех людей на свете.