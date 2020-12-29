31 декабря парковки в центре Перми будут платными

Парковки 31 декабря в центре Перми будут платными. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис."Указ губернатора не устанавливает 31 декабря выходным днём (и не может устанавливать - это не входит в полномочия губернатора). Указ содержит рекомендации работодателям о введении выходного дня для работников конкретной организации. На другие вопросы указ губернатора не распространяется. Поэтому, в соответствии с действующими нормативными документами, парковки 31 декабря платные", - написал Максим Кис.Напомним, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ «Об установлении в Пермском крае выходного дня 31 декабря 2020 года». Согласно документу, руководителям организаций всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории региона, рекомендовано принять решение об установлении 31 декабря выходного дня с сохранением среднего заработка сотрудников. При этом работодатель должен принимать решение с учетом режимов работы, недопущения ухудшения качества выполняемых работ и оказываемых услуг, а также необходимости обеспечения бесперебойного функционирования систем безопасности и жизнеобеспечения населения.