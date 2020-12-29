Уборка снега: в Перми выявлено 95 нарушений

Из 191 проверенного объекта улично-дорожной сети сотрудники Пермской административно-технической комиссии сегодня утром нашли нарушения в 95 случаях. Речь в первую очередь об уборке снега. Напомню, после снегопада в прошедшие выходные, снежный покров в городе во многих местах достиг 40 сантиметров. Для уборки улиц в ночь на понедельник было задействовано 280 единиц техники и около 250 рабочих. В первую очередь работы сосредоточили на прочистке дорог и тротуаров. В приоритете улицы, где двигается общественный транспорт. Особое внимание очистке подходов к автобусным и трамвайным остановкам.Усилен контроль за содержанием дворовых территорий. В адрес управляющих компаний и ТСЖ заранее направили письма с предупреждением о снегопаде. В случае, если у жителей возникают вопросы по уборке снега, в первую очередь стоит обращаться в свою управляющую организацию. Если реакции не последовало, необходимо направить жалобу в Инспекцию государственного жилищного надзора или отдел ЖКХ администрации своего района.Анатолий Дашкевич, заместитель главы администрации Перми: "Сегодня в ночь выведем около 60 отрядов, которые будут заниматься вывозкой снега. В ближайшие 3-4 дня этот объем снежных накоплений, который лежит сейчас в виде куч, нужно вывозить. Плюсом, безусловно, делать патрульную чистку проезжей части и тротуаров. И не давать возможности появления гололедных явлений".