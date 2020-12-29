Массовая вакцинация от COVID-19 в Пермском крае начнется во второй декаде января

Массовую вакцинацию жителей Пермского края против Covid-19 планируется начать во второй декаде января на добровольной и бесплатной основе. В начала 2021 года в регион поступит более 108 тыс. комплектов вакцины, и иммунизация будет предложена всем желающим.В первую очередь прививки начнут делать работникам медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров, людям, проживающим в организациях социального обслуживания. А также гражданам с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой систем, сахарным диабетом и ожирением.Вакцинация граждан этой группы начнется уже 5 января 2021 года. Предварительная запись на иммунизацию в поликлиниках открыта – по телефонам регистратур и на сайтах Госуслуги и k-vrachu.ruНа днях в Пермский край поступило еще 1900 комплектов вакцины Спутник -V (Гам-Ковид-Вак) НИЦЭМ Н. Ф. Гамалеи. Всего в Прикамье из Москвы с 8 по 27 декабря самолетом доставлено 4900 двойных доз для первичной и вторичной вакцинации такого же количества человек (без учета первых 42 добровольцев). На утро 29 декабря 2020 года в регионе привито 1647 сотрудников медицинских учреждений, преимущественно – из «красных» зон (в том числе 70 –двукратно). Из них в Чайковском – 215 и Березниках - 255. Иммунизация медиков продолжается.Вакцина в количестве 1900 доз (комплектов) направлена в пермские городские клинические поликлиники № 2, 4, 5, городскую клиническую поликлинику г. Перми, городскую поликлинику № 7, городскую клиническую больницу им. С.Н. Гринберга - по 250 комплектов в каждое учреждение, и в клиническую больницу Свердловского района – 150 доз.