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Массовая вакцинация от COVID-19 в Пермском крае начнется во второй декаде января
В первую очередь прививки начнут делать работникам медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров, людям, проживающим в организациях социального обслуживания. А также гражданам с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой систем, сахарным диабетом и ожирением.
Вакцинация граждан этой группы начнется уже 5 января 2021 года. Предварительная запись на иммунизацию в поликлиниках открыта – по телефонам регистратур и на сайтах Госуслуги и k-vrachu.ru
На днях в Пермский край поступило еще 1900 комплектов вакцины Спутник -V (Гам-Ковид-Вак) НИЦЭМ Н. Ф. Гамалеи. Всего в Прикамье из Москвы с 8 по 27 декабря самолетом доставлено 4900 двойных доз для первичной и вторичной вакцинации такого же количества человек (без учета первых 42 добровольцев). На утро 29 декабря 2020 года в регионе привито 1647 сотрудников медицинских учреждений, преимущественно – из «красных» зон (в том числе 70 –двукратно). Из них в Чайковском – 215 и Березниках - 255. Иммунизация медиков продолжается.
Вакцина в количестве 1900 доз (комплектов) направлена в пермские городские клинические поликлиники № 2, 4, 5, городскую клиническую поликлинику г. Перми, городскую поликлинику № 7, городскую клиническую больницу им. С.Н. Гринберга - по 250 комплектов в каждое учреждение, и в клиническую больницу Свердловского района – 150 доз.
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