Губернатор Пермского края стал участником акции "Ёлка желаний"

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин исполнит желания 3-летней Маши Вшивковой и Егора Сыропятова, которому исполнилось семь лет. Мальчик попросил в качестве новогоднего подарка конструктор Лего, а девочка — кукольную кухню. Глава региона сегодня стал участником всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», которая проходит уже в третий раз при поддержке Фонда президентских грантов. Прием писем завершен, и настала пора найти каждому из них исполнителя. Примерно 200 ребят из Пермского края участвуют в акции. Часть их пожеланий забрали в Москву организаторы Елки. Остальные, ждут своего волшебника в Пермском аэропорту и в холле администрации губернатора Пермского края. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Пермский край, конечно же, не мог остаться в стороне от данного благотворительного мероприятия. Всем широко известно, что меценатство было всегда широко развито в Пермском крае. В этом году наши волонтёрские движения были признаны лучшими по стране. И такие небольшие маленькие чудеса, которые мы способны сделать, они в копилку такого маленького чуда, которое дети всегда ждут на Новый год".