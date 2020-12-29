← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.12.2020
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Пермские студенты-медики получат выплаты за борьбу с COVID – 19
Как отмечают в министерстве образования и науки Пермского края, выплата рассчитывается за фактическое количество часов практической подготовки в ноябре-декабре текущего года. Дополнительное стимулирование получат 340 студентов медицинских образовательных учреждений. Это учащиеся из Перми, Кудымкара, Губахи, Березников и другие.
Например, за 72 часа практики студенты получат дополнительное стимулирование в размере 8 050 рублей, за 144 часа – 16 100 рублей.
Ранее Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть выплаты студентам-медикам, работающим с пациентами с коронавирусом.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.12.2020
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