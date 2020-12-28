«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.12.2020
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВ СетиВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
|
28.12.2020 в 17:22
28.12.2020 в 15:55
28.12.2020 в 15:27
24.12.2020 в 12:45
23.12.2020 в 10:15
23.12.2020 в 14:20
21.12.2020 в 17:00
16.12.2020 в 17:19
16.12.2020 в 12:25
15.12.2020 в 11:14
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.12.2020
В Перми с 4 января ограничат движение на участке Комсомольского проспекта
В Прикамье восстановят права 835 дольщиков
Потребителям, отключенным от водоснабжения из-за аварии на ул. Героев Хасана, дали воду
В Перми состоялся финал автогонок на льду
В Пермском крае вручили премии в сфере культуры и искусства
Синоптики пообещали пермякам морозную новогоднюю ночь
Снег с улиц Перми убирают круглосуточно
В Перми открылись уличные выставки из коллекций художественной галереи
На ул. Соликамской произошло ДТП с участием рейсового автобуса
«История Царя Гороха»: в Перми поставили сказку со скрытым смыслом
В Чайковском менеджер строительной организации похитила у дольщиков более 12 млн рублей
"Притяжение зимы" - самая уютная выставка
Еще в двух районах Перми открылись ледовые городки
Историческая Пермь: Сохранять нельзя сносить
В начале января в Прикамье пройдут Всероссийские соревнования «Рождественское турне-2021»
В Перми отделы ЗАГС будут работать в новогодние праздники по особому графику
В Прикамье начал курсировать «Горнолыжный экспресс»
В Ленинском и Индустриальном районах Перми сегодня откроются новогодние ярмарки
Два поселка в Косинском районе живут в условиях цифрового неравенства
В Перми произошла крупная коммунальная авария
В Перми испытан первый в крае зимний светодиодный фонтан
Пермский край и РЖД продолжат сотрудничество
Пермский край готовится к массовой вакцинации от COVID-19
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми с 4 января ограничат движение на участке Комсомольского проспекта
В Прикамье восстановят права 835 дольщиков
Снег с улиц Перми убирают круглосуточно
В Перми открылись уличные выставки из коллекций художественной галереи
В Чайковском менеджер строительной организации похитила у дольщиков более 12 млн рублей
"Притяжение зимы" - самая уютная выставка
Историческая Пермь: Сохранять нельзя сносить
В начале января в Прикамье пройдут Всероссийские соревнования «Рождественское турне-2021»
В Перми отделы ЗАГС будут работать в новогодние праздники по особому графику
В Ленинском и Индустриальном районах Перми сегодня откроются новогодние ярмарки
Добавить комментарий: