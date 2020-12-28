В Перми с 4 января ограничат движение на участке Комсомольского проспекта
Также в период с 4 января по 1 марта планируется ограничивать движение транспорта по отдельным полосам на участке Комсомольского проспекта от улицы Краснова до улицы Революции по нечётной стороне улицы. Движение будет осуществляться по двум полосам.
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