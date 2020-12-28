В Прикамье восстановят права 835 дольщиков

Федеральным Фондом защиты дольщиков приняты решения о восстановлении прав 835 граждан. 669 обманутых дольщиков смогут заехать в свои квартиры, еще 166 человек получат выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.Фондом приняты решения о достройке шести домов: ул. Углеуральская, 25, ул. Переселенческая, 98, 100 (ЖК «Весна», застройщик «КД-Девелопмент»), ул. Кедровая, 18, 20 (с. Култаево, застройщик «Ладный дом Урал»), ул. Карпинского, 112а (застройщик ЖСК «Триумф. Квартал 2»). Дольщикам домов по ул. Уинская, 54 (ЖК «Компаунд Живаго», застройщик «Компаунд Живаго») решено предоставить выплаты. Дома, по которым Фондом приняты решения, были признаны проблемными после банкротства их застройщиков. Так, ЖСК «Триумф. Квартал 2» признан банкротом в феврале 2018 года. Квартир ожидают 166 дольщиков. У этого кооператива остался еще один недостроенный дом – ул. Норильская, 2аа. Объект вошел в допсоглашение края и Федерального Фонда, решение по нему тоже будет принято.В с. Култаево два шестиэтажных дома по ул. Кедровой, 18, 20 строила компания «Ладный дом Урал», в июле 2018 года судом введено конкурсное производство в отношении застройщика. Передачи квартир ожидают 103 дольщика.Девелопер ООО «Компаунд Живаго» признан банкротом в сентябре 2018 года. Недостроенными остались два дома одноименного жилого комплекса. Договора долевого участия были заключены с 166 дольщиками.Компания «КД-Девелопмент», возводившая ЖК «Весна», признана несостоятельной в декабре 2018 года. Недостроенными остались три дома жилого комплекса: ул. Переселенческая, 98, 100, ул. Углеуральская, 25. В каждом из них более ста квартир, договора долевого участия заключены с 400 гражданами.В ближайшее время между Фондом и краем будут подписаны отдельные соглашения о софинансировании достройки каждого из шести домов, по которым приняты соответствующие решения. Затем Региональный Фонд подаст в суд ходатайства о получении прав на достройку объектов. Максимальный срок завершения строительства – 3 года с момента передачи прав регфонду. В случае с домами «Компаунд Живаго» Фондом будет произведен рассчет суммы выплат индивидуально для каждого дольщика. Компенсация рассчитывается исходя из рыночной стоимости квадратного метра.В сумме Фондом уже приняты решения о восстановлении прав 2169 дольщиков региона, рассмотрены 32 проблемных дома.