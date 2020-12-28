Снег с улиц Перми убирают круглосуточно

После сильного снегопада высота снежного покрова в Перми достигла 28 сантиметров. Как сообщили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, для уборки улиц города ночью 28 декабря было задействовано 280 единиц снегоуборочной техники и около 250 рабочих. За выходные с улиц города вывезено 25,5 тысяч кубометров снега, а с начала зимнего содержания – 88,5 тысяч кубометров. Движение по городским дорогам даже в пик снегопада было обеспечено в полном объёме. 27 и утром 28 декабря подрядчики были сосредоточены на прочистке дорог и тротуаров, сейчас они вывозят сформированные снежные валы.

Подрядные организации в первую очередь чистят улично-дорожную сеть, особенно те участки, где проходят маршруты общественного транспорта и фиксируется наибольший трафик. Параллельно ведутся работы по уборке тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта и самих остановочных пунктов.

Если у жителей есть замечания по уборке придомовых территорий, необходимо обращаться в организацию, обслуживающую многоквартирный жилой дом (УК, ТСЖ, ТСН), а если реакции не последовало – в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края (улица Клары Цеткин, 10а, телефоны: 241-09-02, 241-14-45, 241-13-54) или в отдел ЖКХ и жилищных отношений администрации своего района.