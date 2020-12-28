В Перми открылись уличные выставки из коллекций художественной галереи

В Перми открылись уличные выставки из коллекций Пермской художественной галереи. Выставки будут работать до 28 февраля 2021 года.Как рассказали в департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми, на площади перед Дворцом культуры «Искра» в Орджоникидзевском районе разместилась выставка репродукций рисунков пермского художника-графика Аркадия Амирханова «Новогодье».На бульваре Советской армии в Свердловском районе можно увидеть выставку репродукций работ Зои Матвеевой-Мостовой. Смелая живопись этюдного характера («Всадники в лесу», «В шезлонге», «Натюрморт с рыбой», «На пляже») и плавные рисунки («Пейзаж», «Крым. Коктебель», «Новый Афон») в 1975 году были переданы галерее по завещанию самой художницы.На площади Дружбы в Мотовилихинском районе установили стенды с репродукциями графики Бориса Ермолаева. Выставка «Женщина-деревня» представит святость деревенского быта, исходящую не от иконостаса, а от самой земли.В сквере Александра Невского в Кировском районе Перми и на площади перед клубом «Юбилейный» в поселке Новые Ляды во время пешей прогулки можно будет посетить выставки репродукций пейзажей XVIII – XXI веков.