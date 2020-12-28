В Чайковском менеджер строительной организации похитила у дольщиков более 12 млн рублей

Чайковская городская прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимой местной жительницы - менеджера строительной организации. Она обвиняется в совершении 10 преступлений, предусмотренных ч.ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч.ч. 3, 4 ст. 160 УК РФ (присвоение).Установлено, что обвиняемая, используя вверенную ей работодателем обязанность по заключению с гражданами договоров участия в долевом строительстве жилого дома по ул. Декабристов, 36А г. Чайковский, похитила более 12 млн рублей."В частности, женщина в период с 2018-2019 годов заключила с гражданами от имени организации 10 договоров на приобретение квартир в новостройке. Однако получив от клиентов суммы в размере от 1 до 1,5 млн рублей денежные средства в кассу организации не внесла, а похитила их. Денежные средства она тратила на личные нужды, при этом основную сумму она вложила в покупку различных лотерейных билетов, чтобы выиграть денежный приз", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Чайковский городской суд для рассмотрения по существу.