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"Притяжение зимы" - самая уютная выставка

Новая выставка в Центральном выставочном зале стала предвестником самого зимнего пермского фестиваля «Сочельник», который вот уже 11- год проводит Пермский дом народного творчества «Губерния». Выставка Ирины Андреевой «Притяжение зимы» заняла все залы ЦВЗ. При входе лучше снять обувь или надеть бахилы, потому что впервые весь пол организаторы покрыли ковролином, для того чтобы посетители почувствовали уют и тепло во время рассматривания экспонатов.Автор Ирина Андреева работает с удивительным материалом - с шерстью. Фигуры выполнены в технике «мокрое» валяние. Ирина Андреева - основатель жанра «валяная скульптура», многократный лауреат международных художественных фестивалей и выставок. Работы мастера находятся в музейных и частных коллекциях России, Германии, Бельгии, Англии, Америки и Японии.Работы уникальны не только по своей технике. Оказавшись в этих тёплых залах, зритель моментально переносится в своё детство - с железными каруселями, горками и замёрзшими варежками, которые дети раньше сушили на батареях в подъезде, чтобы не попало от родителей.

Опубликовано: 28.12.2020 в 14:20 в рубрике - Вести Пермь

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← Историческая Пермь: Сохранять нельзя сносить

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