Историческая Пермь: Сохранять нельзя сносить

В Перми может стать одним памятником архитектуры больше. Общественность намерена добиться присвоения этого статуса дому купца Лаптева на шоссе Космонавтов возле Центрального рынка. Стоит поторопиться. Ведь один из кандидатов на государственную охрану - исторический особняк купца Судоплатова так и не дождался решения, его снесли.Историк Денис Думлер уверен, что этот дом на Шоссе Космонавтов, 25 простоит ещё долго при должном уходе. Он один из тех, кто ратует за то, чтобы это строение стало объектом культурного наследия. История здания начиналась как постоялый двор крестьянина Пешехонова, а затем помещение перешло купцу Лаптеву. Денис Думлер, историк: "Который торговал здесь печеньем, сладостями, карамелью, поэтому дом сам известен, как дом купца Лаптева, это дух эпохи, эпохи великих реформ Александра Второго". На сегодняшний день дом числится в списке аварийных, он частично расселён, но часть жильцов остаётся здесь, например, Светлана Ивановна, кое-что по её словам раньше было по-другому.

Светлана Морозова: "Вход был оттуда, не отсюда, но что-то переделали его".

В центральный подъезд съемочная группа не попала - никто не открыл, однако Денис Думлер поделился фотографиями - всё это общественники намерены отстаивать, по их мнению, здесь вполне можно открыть музей. Особенности, на которые обращаешь внимание - вот, например, арочные ворота, крепкие - до сих пор стоят, и вообще, история здания непроста - уже после революции здесь располагались школа, библиотека, потом дом стал жилым.

На непростую историю обратили внимание краевые власти - сейчас надо решить вопрос с внесением дома в реестр исторических памятников. Дело не сиюминутное, говорят специалисты - нужно обращение с обоснованием, затем должен последовать вердикт федерального эксперта.Александр Жуковский, начальник инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края: "После того, как мы получим заключение экспертизы, историко-культурной, мы будем принимать окончательное решение". Так или иначе перспективы появились, а вот относительно недалеко, на Советской, 77 тихо исчез особняк купца Судоплатова, основателя первой кондитерской фабрики на Урале, а начиналось всё в этом доме.

Владислав Тимофеев, историк-краевед: "Человек 15 работало у него всего вначале, потом он расширился, расширил производство, построили новый большой корпус".Дом простоял больше века, правда, объектом культурного наследия не стал, говорит историк - сейчас вся надежда на то, что дом на Шоссе Космонавтов станет одним из трёхсот официально зарегистрированных памятников архитектуры краевого центра, а не ещё одной частичкой Перми, оставшейся лишь в памяти и на фотографиях.