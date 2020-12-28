← В Перми отделы ЗАГС будут работать в новогодние праздники по особому графику
В начале января в Прикамье пройдут Всероссийские соревнования «Рождественское турне-2021»
Готовность спортивного комплекса проинспектировала глава краевого минспорта Татьяна Чеснокова. В комплексе расположены три зала: универсальный спортивный, тренировочный – для специальных физических занятий, связанных с лыжным спортом, и тренажерный – для общей физподготовки спортсменов. На тренировочной площадке будут заниматься 1280 детей – воспитанники спортшколы. Помимо этого, база будет открыта для посещений жителями близлежащих микрорайонов. Сейчас спортивный комплекс работает в тестовом режиме. В полном объеме он будет открыт в начале января.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми отделы ЗАГС будут работать в новогодние праздники по особому графику
В Ленинском и Индустриальном районах Перми сегодня откроются новогодние ярмарки
В Перми произошла крупная коммунальная авария
В Перми испытан первый в крае зимний светодиодный фонтан
Пермский край и РЖД продолжат сотрудничество
Пермский край готовится к массовой вакцинации от COVID-19
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.12.2020
Губернатор рекомендовал всем работодателями сделать 31 декабря выходным днем
Оперштаб: действующие в Прикамье ограничительные меры продлены до конца января
Клиенты «Т Плюс» смогут принять участие в акции «В Новый год без долгов!»
Добавить комментарий: