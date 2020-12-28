В Перми отделы ЗАГС будут работать в новогодние праздники по особому графику. Как сообщили в управлении ЗАГС администрации Перми, 31 декабря все отделы работают по обычному графику с 9:00 до 17:00. 1 января – выходной день, 2 января будут работать Дзержинский и Орджоникидзевский отделы. 3 января жители смогут обратиться в Индустриальный и Ленинский отделы, 4 января «дежурить» будет Свердловский отдел ЗАГС, 5 января приём граждан будут вести Орджоникидзевский и Индустриальный отделы. 6 января будет работать Ленинский отдел, 7 января станет для всех отделов выходным днём.8 января принимать граждан будут два отдела ЗАГС – Мотовилихинский и Орджоникидзевский. 9 января будут работать Кировский и Свердловский отделы ЗАГС. 10 января для всех отделов также станет выходным. Время работы отделов в январе – с 09:00 до 17:00. Обед – с 13:00 до 13:48.