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В Перми отделы ЗАГС будут работать в новогодние праздники по особому графику
8 января принимать граждан будут два отдела ЗАГС – Мотовилихинский и Орджоникидзевский. 9 января будут работать Кировский и Свердловский отделы ЗАГС. 10 января для всех отделов также станет выходным. Время работы отделов в январе – с 09:00 до 17:00. Обед – с 13:00 до 13:48.
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