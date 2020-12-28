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В Перми отделы ЗАГС будут работать в новогодние праздники по особому графику →
В Ленинском и Индустриальном районах Перми сегодня откроются новогодние ярмарки
На ярмарках будут представлены мясные деликатесы, товары ручной работы, молочная продукция, кондитерские изделия, новогодние сувениры и многое другое.
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