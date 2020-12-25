Оперштаб: действующие в Прикамье ограничительные меры продлены до конца января

Сегодня, 25 декабря, на заседании оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Пермском крае под председательством губернатора Дмитрия Махонина была рассмотрена текущая эпидемическая ситуация в регионе и необходимость продления действующих мер.По словам руководителя управления Роспотребнадзора, главного санитарного врача Пермского края Виталия Костарева в регионе сохраняется рост заболеваемости. При этом большая часть заболевших - 34% - это люди 30-49 лет. Виталий Костарев обратил внимание, что жителям региона, ведомствам и организациям нужно с особым вниманием отнестись к соблюдению мер безопасности в предстоящие праздничные дни, чтобы не допустить увеличения заболеваемости.По итогам обсуждения оперштабом принято решение о продлении режима самоизоляции для лиц старше 65 лет до 24 января 2021 года. Также на этот период продлены ограничения для тех сфер и видов услуг, которые предполагают большое скопление людей, тесный контакт между ними, нахождение клиентов в маленьких закрытых помещениях. Под ограничения до особого распоряжения оперштаба попадают ночные клубы (дискотеки), детские развлекательные центры и иные развлекательные и досуговые заведения и культурно-массовые мероприятия. Напомним, в это число входят также физкультурные и праздничные корпоративные мероприятия.Согласно решению оперштаба, сохраняется ограничение по времени работы заведений общепита – с 01.00 ночи до 06.00 часов утра, также под запретом остается проведение корпоративных мероприятий, банкетов, дней рождений и других торжеств. Данные меры продлены до 24 января.В рабочие часы, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, действуют правила соблюдения мер безопасности: расстановка столиков на расстоянии 1,5 м друг от друга, наличие у сотрудников и посетителей средств индивидуальной защиты, обработка рук антисептиком, регулярная санитарная обработка контактных поверхностей, температурный контроль.При этом решением оперштаба в Указ будут внесены изменения в части деятельности общепита в аэровокзальном комплексе Перми – они смогут осуществлять свою работу и в ночное время. Это связано с тем, что пассажиры прибывают в аэропорт за несколько часов до вылета рейса. Кроме того, по непредвиденным обстоятельствам случаются задержки рейсов, а также прибытие рейсов, которые по метеоусловиям запросили посадку в аэропорту Большое Савино. Круглосуточная работа общепита позволит обеспечивать питание пассажиров.Напомним, на 25 декабря в Пермском крае зарегистрировано 28 647 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В больницах на лечении находится 1181 пациент с подтвержденным​ COVID-19, почти 23 тыс. чел. выздоровели.