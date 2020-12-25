Губернатор рекомендовал всем работодателями сделать 31 декабря выходным днем
При этом работодатель должен принимать решение с учетом режимов работы, недопущения ухудшения качества выполняемых работ и оказываемых услуг, а также необходимости обеспечения бесперебойного функционирования систем безопасности и жизнеобеспечения населения.
Отметим, все россияне будут отдыхать в выходные с 1 января по 10 января. В 2020 году 31 декабря будет нерабочим по всей стране.
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