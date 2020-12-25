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Оперштаб: действующие в Прикамье ограничительные меры продлены до конца января →
Клиенты «Т Плюс» смогут принять участие в акции «В Новый год без долгов!»
В 2019 году в акции приняли участие 159 тысяч клиентов, на 9 тысяч больше, чем в 2018м. Самыми активными стали жители Перми, Краснокамска, Березников и Чайковского.
В сумме они заплатили 329 млн рублей. В этом году акция действует до 31 декабря. Дополнительно клиентам, кто полностью погасит долги за тепло и горячую воду, будут списаны пени. Розыгрыш призов состоится в феврале.
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