Клиенты «Т Плюс» смогут принять участие в акции «В Новый год без долгов!»

Всем клиентам компаний Группы «Т Плюс» в Пермском крае доставлены квитанции на оплату тепловой энергии и горячего водоснабжения за декабрь 2020 года. Жители Перми, Березников, Чайковского и Краснокамска получили возможность произвести оплату до 31 декабря и принять участие в акции «В Новый год без долгов!» и претендовать на получение подарков – это 100 сертификатов на приобретение товаров в крупных торговых сетях региона.В 2019 году в акции приняли участие 159 тысяч клиентов, на 9 тысяч больше, чем в 2018м. Самыми активными стали жители Перми, Краснокамска, Березников и Чайковского.В сумме они заплатили 329 млн рублей. В этом году акция действует до 31 декабря. Дополнительно клиентам, кто полностью погасит долги за тепло и горячую воду, будут списаны пени. Розыгрыш призов состоится в феврале.