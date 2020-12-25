В крае подвели итоги работы государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС

В правительстве региона подвели итоги работы государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По данным МЧС, количество происшествий по сравнению с прошлым годом сократилось — с 9 до 6 случаев. Пожаров было 4098 против 4127 в 2019-м. Что касается гражданской обороны, завершена реконструкция краевой системы оповещения, куда входят сирены, сети связи и т.д. На следующий год запланирован её ввод в эксплуатацию. Оповещением будет охвачено 98% населения Прикамья. Также в ближайшие дни должна полноценно заработать система вызова экстренных служб по единому номеру 112. В этом году в России отмечают 30-летие со дня создания министерства чрезвычайных ситуаций. Губернатор Дмитрий Махонин вручил лучшим сотрудникам МЧС и службы спасения региона благодарственные письма.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Нам не стоит расслабляться, впереди новогодние праздники. От нашей слаженной работы будет зависеть многое. Прошу обратить на это внимание. Хотел бы поблагодарить за совместную работу, поздравить с наступающим Новым годом, пожелать крепкого здоровья, благополучия, стабильности».
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