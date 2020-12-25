Новый год не за горами

В Перми завершается установка свето-иллюминационных элементов на новогодних маршрутах. На следующей неделе откроются ледовые городки.Временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Дёмкин проинспектировал готовность города к Новому году. Также участие в инспекции приняли заместитель председателя правительства Пермского края Дмитрий Самойлов и министр культуры Вячеслав Торчинский.Первой точкой объезда стал Театральный сквер. Здесь началась установка и украшение новогодней ели в рамках проекта администрации Перми и музея современного искусства PERMM «Ёлка невероятных пожеланий». Впервые художественное оформление городской ёлки придумали пермские семьи вместе с художниками и педагогами музея. Следующей точкой объезда стала набережная Камы. Здесь установлены арт-объект «2021», крестовые ели, на детской площадке – светодиодные арки, оформлены ротонда и опоры освещения. На Соборной площади украшены фонари, установлена ель и светодиодные арки. С 30 декабря набережная Перми станет локацией для интерактивной мультимедиа-инсталляции «Космический путь», посвященной 60-летнему юбилею первого полёта человека в космос.Алексей Дёмкин, временно исполняющий полномочия главы Перми: "Мы постарались создать праздничную атмосферу на пермских улицах – украсили их иллюминацией, строим ледовые городки в районах. Надеюсь, после прогулки по городу жители зарядятся новогодним настроением".По улице Ленина украшения появились на площади у гостиницы Урал. Здесь оформлены ели, установлен арт-объект «Спутник». Опоры освящения украсили консоли. В 68-м квартале эспланады установлена главная новогодняя ель, обустроены ледовые входные группы с подсветкой, ведется подготовка площадки к Кубку России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». В сквере им. Дзержинского установлены светодиодные арки и завершается монтаж ледового городка. Выполнена подсветка «Пермских ворот». Подсветка смонтирована по периметру, а также на металлоконструкции, которая находится внутри арт-объекта и не соприкасается с ним.Инспекция продолжилась в Индустриальном районе. Здесь на развязке шоссе Космонавтов и улицы Подлесной появился новый арт-объект «Летающая тарелка», который уже успел полюбиться горожанам. Аналогичная, но меньшего размера, появится в ближайшее время на площади у Центрального рынка. По шоссе Космонавтов смонтированы консоли на опорах освящения, на развязке шоссе Космонавтов и улицы Свиязева установлена композиция «Мамонт с мамонтёнком».Особым образом украшен сад им. Миндовского – встречает гостей ледовый объект «Поехали!» с изображением Юрия Гагарина, натянут световой потолок, на газонной части сквера смонтированы ёлочные шары, оформлены деревья, завершается строительство ледового городка.Завершился выезд в Мотовилихе. На Бульваре Гагарина, в районе торгового центра «Лайнер», установлена композиция «Ракета Деда Мороза». В сквере им. Розалии Землячки появились фотозона «Крылья» и арт-объект «Олени», украшены деревья, ведется строительство ледового городка. Площадь у цирка украсили композиция «Ёлочный шарик» и елка.В этом году украшения появились во всех районах города.