В Пермь прибыл новый трамвай «Львёнок»

Сегодня в трамвайное депо «Балатово» прибыл первый трамвайный вагон модели «Львёнок» из новой партии. Как сообщили в МУП «Пермгорэлектротранс», перед выходом на линию все новые вагоны пройдут процедуру обкатки. Во время обкатки на линии будет проверена исправность всех аппаратов и механизмов в режиме пуска и торможения. После завершения всех пусконаладочных работ новые вагоны приступят к работе на линии.Напомним, контракт на поставку трамваев был заключен 2 декабря. Согласно документу, производитель должен поставить в наш город 15 односекционных вагонов модели «Львёнок». По условиям контракта 6 вагонов должны быть доставлены в Пермь до конца года, остальные 9 – в 2021 году.