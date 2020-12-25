В Пермь прибыл новый трамвай «Львёнок»
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В Перми завершается сбор подарков для бездомных
Католики празднуют Рождество Христово
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Новый корпус авиатехникума достроит пермский подрядчик
Массовая вакцинация от Covid-19: для хранения вакцины закупают специальные холодильники
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.12.2020
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