← Деревянную букву "П" обнесли забором. Отправная точка центрального новогоднего маршрута под угрозой
Католики празднуют Рождество Христово
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← Деревянную букву "П" обнесли забором. Отправная точка центрального новогоднего маршрута под угрозой
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24.12.2020 в 12:45
23.12.2020 в 10:15
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16.12.2020 в 12:25
15.12.2020 в 11:14
Католики празднуют Рождество Христово
Деревянную букву "П" обнесли забором. Отправная точка центрального новогоднего маршрута под угрозой
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Деревянную букву "П" обнесли забором. Отправная точка центрального новогоднего маршрута под угрозой
Новый корпус авиатехникума достроит пермский подрядчик
Массовая вакцинация от Covid-19: для хранения вакцины закупают специальные холодильники
В ГИБДД рассказали подробности массовой аварии на Западном обходе Перми
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.12.2020
В театральном сквере появится ёлка с «оживающими» фигурами
Пермяки придумали, как попасть на утренник к своим детям в период пандемии
Клуб "Витязь" выходит на новый уровень
В Сети появилось видео ДТП с тремя пострадавшими
Готов к труду и обороне с детсадовской скамьи
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