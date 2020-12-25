Католики празднуют Рождество Христово

Завершено расследование в отношении трёх должностных лиц, обвиняемых в причастности к трагедии в пермском мини-отеле «Карамель». Сейчас фигуранты и их адвокаты знакомятся с материалами уголовного дела. Об этом изданию «Новый компаньон» сообщили в ГСУ СКР. Напомним, обвинения предъявлены пожарному инспектору, начальнику районного подразделения «ПСК» и главному инженеру ООО «УК «Профи-Дом». Все трое обвиняемых находятся под подпиской о невыезде. Главный фигурант — управляющий отелем Сергей Щербаков — сейчас находится в СИЗО, его дело выделено в отдельное производство и рассматривается судом Индустриального района Перми. Напомним, трагедия случилась в ночь на 20 января текущего года в отеле, расположенном в подвальных помещениях дома по адресу ул. Советской Армии, 21. Из-за прорыва магистрального трубопровода кипяток попал помещения гостиницы, в результате чего пять человек погибли, трое были госпитализированы с ожогами.