В Перми завершается сбор подарков для бездомных людей (крайний срок — понедельник, 28 декабря). Всего организаторы — дневной центр Территория передышки - планировали собрать 450 наборов для подопечных центра и жильцов государственных приютов на Героев Хасана 47в и Таборской 22а. Принимают сладости, консервы, теплую одежду и открытки.
Можно передать уже готовый упакованный подарок или любое количество составляющих для подарков в дневной центр Территория передышки (Луначарского, 130), на склад (Островского, 109) или в один из пунктов сбора подарков.
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