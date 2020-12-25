Деревянную букву "П" обнесли забором. Отправная точка центрального новогоднего маршрута под угрозой

Отправная точка центрального новогоднего маршрута в Перми может измениться, если арт-объект «Пермские ворота», знаменитую букву П, собранную из бревен, официально признают аварийной, а значит, небезопасной для жизни и здоровья людей. В эти дни здесь должны были начать монтировать праздничную подсветку, вместо нее появился забор. Как продвигается подготовка города к Новому году?Отправная точка центрального новогоднего маршрута под угрозой. Деревянная буква «П» в аварийном состоянии и нуждается в ремонте.А пока у столицы Прикамья другие заботы – до Нового года всего ничего. Поэтому в крупных парках и скверах и других популярных у пермяков местах отдыха возводят конструкции изо льда и наряжают ёлки. Так, уже можно покататься в сквере Дзержинского.В этом году ледовые городки рассредоточены по всем районам краевой столицы. Общая тематика – космос. Но реализация везде разная.На эспланаде тоже есть космические элементы. Например, первый искусственный спутник Земли. Правда, в этот раз здесь не будут строить горки, но зато в начале января стартует Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». Мария Ашихмина: "Победнее нынче смотрится эспланада. Чтобы не было большого скопления людей, ситуация ещё не стабилизировалась".Центральный новогодний маршрут состоит из 12 остановок, его протяженность более 7 километров. А ещё есть 4 районных маршрута. Так, в Кировском помимо всего прочего украсят площадь перед кинотеатром «Экран», там появится световой потолок и уличная выставка.Елена Неганова, руководитель Департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми: "Такой механизм позволит не собирать в одном месте большое количество людей, и тем самым не создавать какие-то сложности". Всего в городе будет 12 ледовых городков, 8 из них в районах и 4 на центральном новогоднем маршруте. В каждом есть ёлка. Самая необычная у Театра оперы и балета. Украшения-пожелания к ней придумали дети и превратили их в волшебные фигуры.Пётр Стабровский, художник: "Такие пожелания, как ключ, который помогает от всего, карандаш шоколадный, который можно съесть и станешь умнее".Деревянная буква «П» всё же станет частью центрального новогоднего маршрута. Её подсветят с помощью прожекторов. Но брёвна в отличие от украшений, не снять после праздников до следующего года. Поэтому для безопасности арт-объект обнесли забором.