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Новый корпус авиатехникума достроит пермский подрядчик
Достройкой нового корпуса авиатехникума им. Швецова займется пермское ООО «РСС Инжиниринг». С компанией заключен контракт стоимостью 494 млн руб., новый подрядчик уже вышел на площадку. Об этом сообщает краевой Минстрой.Новый корпус будет рассчитан на 1000 человек. Его площадь составит 14,989 тыс. квадратных метров. Здание строится в квартале, ограниченном улицами Максима Горького, 33, 33а, Екатерининской, 49, ул. Луначарского, 24.
Напомним, контракт с предыдущим подрядчиком был расторгнут, так как в организации заявили, что ей не хватает ресурсов для исполнения обязательств. На сегодня выполнено устройство котлована, фундаментов, подвальной части здания, частичный монтаж колонн первого этажа. Новый подрядчик должен продолжить строительство согласно проектной документации, составленной ООО «Строй-Эксперт».
Завершить строительство необходимо в III квартале 2022 года. Проект реализуется в рамках подготовки к 300-летию краевой столицы.
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