Массовая вакцинация от Covid-19: для хранения вакцины закупают специальные холодильники

С начала января в Пермском крае начнется массовая вакцинация от коронавируса. Сейчас вакцинируют людей, чья профессия предполагает попадание в одну из групп риска. Информация о старте массовой вакцинации прозвучала во время встречи депутатов Законодательного собрания с главой краевого Минздрава Анастасией Крутень. Обсуждали положение дел в медицине.Тесты на Ковид, взятые у пермяков, прибывают в Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Один из этапов, рассказала Татьяна Варецкая, подготовка проб. Недавнее приобретение - специальный аппарат, который сам добавляет нужные реактивы и за сорок минут готовит почти сотню проб к окончательному анализу.Татьяна Варецкая, заведующая бактериологической лабораторией Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями: "В течение длинной смены мы можем производить от 800 до 1200 проб, а раньше могли делать около 400 проб вручную".Это только один из примеров технического перевооружения в краевом СПИД-центре, говорят врачи. Учитывая, каким выдался год, потребовалась мобилизация сил и средств для борьбы с новым вирусом.Евгений Сармометов, главный врач Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями: "Мы получили практически 15 единиц совершенно нового лабораторного оборудования. На этом мы не останавливаемся, в следующем году, буквально в январе-феврале, поступит ещё одно новое оборудование - ламинарные шкафы".Как раз перспективы медицинской отрасли обсуждали на заседании фракции ЛДПР в краевом парламенте. Что касается борьбы с коронавирусом, в первой половине января должна начаться массовая вакцинация. Сейчас для хранения вакцины закупают специальные холодильники, которые распределят по всему краю. Анастасия Крутень, и.о. министра здравоохранения Пермского края: "У нас в каждом районе есть поликлиника, и в каждой поликлинике будет холодильник для того, чтобы можно было вакцинировать с максимальной доступностью".По словам депутатов, это проверенный формат - общение напрямую с руководителями региональных министерств. Анастасия Крутень на пост заступила недавно, а здравоохранение сейчас - вопрос номер один.Олег Постников, руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Пермского края: "Те ответы и направления, которые планируются министерством, нас в настоящий момент устраивают, и мы в общем-то остались довольны этой встречей". Если брать шире - со следующего года начнётся массовая модернизация первичного звена. Поликлиники, районные больницы по краю будут обеспечивать оборудованием и ремонтировать. Создание комфортных условий - одна из составляющих модернизации.В детской поликлинике №5 раньше, чтобы попасть на приём к врачу, родители оставляли коляски на улице, сейчас для этого сделали специальное помещение с удобным заездом и автоматической дверью.Всё делается с прицелом на будущее, говорят специалисты. То же оборудование для исследований, когда Ковид отступит, будет не менее востребовано для диагностики самых разных заболеваний.