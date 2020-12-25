В ГИБДД рассказали подробности массовой аварии на Западном обходе Перми

ДТП на Западном обходе Перми произошло накануне днем, фото и видео происходящего появилось в социальных сетях. Все произошло у поворота с шоссе Космонавтов на Красавинский мост. Как рассказали в ГИБДД, предварительно виновником стал водитель большегруза «Кенворт», именно он нарушил правила ПДД, а именно превысил скорость, в результате чего не справился с управлением и врезался в большегруз "МАН", затем в легковую "Шкоду" и большегруз "Ивеко", которые чуть ранее уже попали в другое ДТП. Водитель "Ивеко" получил травмы.Римма Акимова, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГАИ Пермского края: "По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекция призывает соблюдать правила дорожного движения, с учетом метеорологических условий выбирать безопасную скорость и быть предельно внимательными за рулем".