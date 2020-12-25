В ГИБДД рассказали подробности массовой аварии на Западном обходе Перми

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Римма Акимова, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГАИ Пермского края: "По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекция призывает соблюдать правила дорожного движения, с учетом метеорологических условий выбирать безопасную скорость и быть предельно внимательными за рулем".
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.12.2020
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