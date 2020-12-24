«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.12.2020
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВ СетиВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
|
24.12.2020 в 12:45
23.12.2020 в 10:15
22.12.2020 в 11:17
21.12.2020 в 15:46
21.12.2020 в 11:10
23.12.2020 в 14:20
21.12.2020 в 17:00
16.12.2020 в 17:19
16.12.2020 в 12:25
15.12.2020 в 11:14
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.12.2020
В Перми открываются новогодние ярмарки
В театральном сквере появится ёлка с «оживающими» фигурами
Тихо-мирно посидим: пермяки не планируют тратиться на новогоднюю пиротехнику
На Западном обходе столкнулись несколько фур
В Перми спасли человека из-под обрушившейся кровли гаража
Ювелиры «Сереброники» создали 10 коллекций к Новому году
Пермяки придумали, как попасть на утренник к своим детям в период пандемии
Клуб "Витязь" выходит на новый уровень
Завершено расследование в отношении трёх фигурантов трагедии в отеле «Карамель»
В Сети появилось видео ДТП с тремя пострадавшими
Готов к труду и обороне с детсадовской скамьи
Операция "Ель": городские леса защищают от незаконной вырубки
Комплексное благоустройство Компроса завершится к 300-летию Перми
В Ласьве состоялось открытие распределительного газопровода
В Прикамье создан Фонд губернаторских грантов
В Прикамье поддержат предприятия, чьи доходы снизились на 20%
За подарками: завод Шпагина приглашает на большую рождественскую ярмарку
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.12.2020
«Т Плюс» вложит в теплосетевую инфраструктуру Перми 28 миллиардов рублей
В Пермь поступили еще 700 доз вакцины от Covid-19
Пермякам представили сервис «Дом Клик»
В Прикамье обсудили рзвитие промышленности и меры господдержки
В Чусовом открывается инклюзивная выставка «Сад поэта. Взаимодействие»
В Прикамье полицейские изъяли из незаконного оборота 15 тысяч литров этилового спирта
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В театральном сквере появится ёлка с «оживающими» фигурами
Пермяки придумали, как попасть на утренник к своим детям в период пандемии
Клуб "Витязь" выходит на новый уровень
В Сети появилось видео ДТП с тремя пострадавшими
Готов к труду и обороне с детсадовской скамьи
Операция "Ель": городские леса защищают от незаконной вырубки
Комплексное благоустройство Компроса завершится к 300-летию Перми
В Ласьве состоялось открытие распределительного газопровода
В Прикамье создан Фонд губернаторских грантов
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.12.2020
Добавить комментарий: