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В театральном сквере появится ёлка с «оживающими» фигурами
Необычное дерево - совместный проект Музея современного искусства PERMM и администрации Перми. В рамках зимней арт-резиденции музея PERMM пермские художники, сотрудники музея и 12 пермских семей с детьми от 7 до 10 лет создавали игрушки — фигуры. На онлайн мастер-классах художники и педагоги попросили детей создать смешные, волшебные и самые нужные для всех людей пожелания. Концепцию подсветки разработал пермский художник Петр Стабровский. Каждый вечер с наступлением темноты рядом с ёлкой будут включаться разноцветные прожекторы — и фигуры начнут оживать.
По информации команды, которая работает над проектом, открытие «Ёлки невероятных пожеланий» состоится в воскресенье, 27 декабря.
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