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В театральном сквере появится ёлка с «оживающими» фигурами →
Пермяки придумали, как попасть на утренник к своим детям в период пандемии
В Мотовилихе мамы и папы с помощью камер «Ростелекома» организовали настоящую трансляцию. В итоге увидели утренник с разных ракурсов с начала и до конца.
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