Клуб "Витязь" выходит на новый уровень

Пермяки практически в сборной России на Чемпионате Европы, причем в таком виде соревнований, как пляжное регби. Наша команда «Витязь» одержала победу в Кубке Москвы. Ислам Гарифуллин переехал в Прикамье из Татарстана. Уже в августе пермская команда «Витязь» под его руководством обыграла казанскую «Энергию» и впервые завоевала Кубок России по пляжному регби. И вот новая победа — уже в снежной дисциплине. При разном покрытии — песок и снег — правила одни: это игра с мячом в форме дыни, пас руками осуществляется только назад. Играть ногами тоже можно.Кубок Москвы по снежному регби собрал сильнейшие команды страны. В финале пермяки встретились со сборной из Казани и Самары.Ислам Гарифуллин, главный тренер регби-клуба «Витязь»: "И полуфинал, и финал были очень напряжённые. Там были такие качели. Плюс ещё в самой концовке, когда мы вели, отдали сопернику мяч — дали им возможность сравнять счёт, но сумели выстоять, мяч отобрать и время закончилось — мы победили". Поддерживает клуб «Витязь» компания «Еврохим», а в сентябре предприятие помогло организовать первый в стране Всероссийский фестиваль регби среди детских команд. Высокую планку пермские регбисты намерены держать.Артём Садыев, защитник регби-клуба «Витязь»: "Здесь есть почва для роста, но всё равно нужен уровень больше. Но будем надеяться, что у нас в городе, нашем крае развитие регби пойдёт на уровне более высоком, и никуда ехать не придётся. Можно будет защитить родной край, родной город и родную команду".Артём не только выступает за пермский «Витязь», но и сам тренирует спортсменов. В основном это школьники — их интерес к виду спорта только растёт. Сергей Корнилков, директор регби-клуба «Витязь»: "Запустили в этом году новый проект, называемый «Регби во дворе», где с участием наших тренеров, наших спортсменов на территории города Перми привлекаем новых детей, знакомим с этим видом спорта".Впереди у команды завершение сезона 2020-2021 года и выход на новый уровень.«Кубок Москвы» был в том числе отбором на Чемпионат Европы. А это значит, что пермские игроки с большой вероятностью попадут в российскую сборную. Международный старт запланирован на март 2021 года.