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Клуб "Витязь" выходит на новый уровень
Кубок Москвы по снежному регби собрал сильнейшие команды страны. В финале пермяки встретились со сборной из Казани и Самары.
Ислам Гарифуллин, главный тренер регби-клуба «Витязь»: "И полуфинал, и финал были очень напряжённые. Там были такие качели. Плюс ещё в самой концовке, когда мы вели, отдали сопернику мяч — дали им возможность сравнять счёт, но сумели выстоять, мяч отобрать и время закончилось — мы победили". Поддерживает клуб «Витязь» компания «Еврохим», а в сентябре предприятие помогло организовать первый в стране Всероссийский фестиваль регби среди детских команд. Высокую планку пермские регбисты намерены держать.
Артём Садыев, защитник регби-клуба «Витязь»: "Здесь есть почва для роста, но всё равно нужен уровень больше. Но будем надеяться, что у нас в городе, нашем крае развитие регби пойдёт на уровне более высоком, и никуда ехать не придётся. Можно будет защитить родной край, родной город и родную команду".
Артём не только выступает за пермский «Витязь», но и сам тренирует спортсменов. В основном это школьники — их интерес к виду спорта только растёт. Сергей Корнилков, директор регби-клуба «Витязь»: "Запустили в этом году новый проект, называемый «Регби во дворе», где с участием наших тренеров, наших спортсменов на территории города Перми привлекаем новых детей, знакомим с этим видом спорта".
Впереди у команды завершение сезона 2020-2021 года и выход на новый уровень.
«Кубок Москвы» был в том числе отбором на Чемпионат Европы. А это значит, что пермские игроки с большой вероятностью попадут в российскую сборную. Международный старт запланирован на март 2021 года.
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