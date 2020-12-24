В Сети появилось видео ДТП с тремя пострадавшими
Авария произошла 22 декабря на перекрестке Компроса и ул. Тимирязева за 20 минут до полуночи. Для ехавших по Компросу автомобилей, в том числе для пострадавшей "Аудио", горел зеленый свет. "Киа Рио" с обозначением службы такси пыталась пересечь проспект, когда светофор показывал красный. В результате аварии пострадали пассажир такси и 2 пассажира "Ауди" - девушка и ребенок, все трое были госпитализированы.
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