Готов к труду и обороне с детсадовской скамьи

"Новый год с ГТО" - большой спортивный праздник прошел сразу в нескольких детских садах Перми. Малыши вместе со сказочными героями впервые пробовали сдать нормативы комплекса "Готов к труду и обороне". Прохождение полосы препятствий, метание мяча в цель, наклон вперед, и другие нормативы подготовишки детского сада «Гармония» попробовали выполнить впервые.От станции «челночный бег» до «прыжок в длину с места» воспитанники подготовительных групп передвигаются весёлым составом. Возглавляют поезд волчонок Макар и лиса Василиса. Так, в игровой форме, малышей знакомят с символами всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и, конечно, самими нормативами. Обстановка эпидемиологическая, поэтому все мероприятия на свежем воздухе. Зато настроение самое боевое. Эти малыши точно готовы к сдаче нормативов ГТО.Данная аудитория выбрана не случайно. 6-летки относятся к младшему возрасту, для которого разработан комплекс ГТО. Планируется, что к весне ребята смогут освоить технику и быть готовым к школьным урокам физкультуры.Татьяна Минькова, заведующая МАДОУ «Детский сад №421 «Гармония»: "В мае месяце мы вас снова ждём, и я надеюсь, что наши выпускники-подготовишки сдадут нормативы ГТО. Мы сотрудничаем с колледжем олимпийского резерва, который помогает нашим детям освоить это направление".Региональный оператор запустил новогоднюю акцию «Новый год с ГТО». Кроме «Гармонии», к ней присоединились воспитанники пермских детских садов №296 и «Планета «Здорово». Всего- более 200 человек.Александр Наумов, руководитель регионального центра тестирования ГТО Пермского края: "Акция направлена на привлечение детей дошкольного возраста к выполнению нормативов комплекса ГТО. Через детей пытаемся до взрослого населения дойти".С испытаниями, звенья справлялись быстро! Ожидая Деда Мороза с подарками- присоединялись к спортивному флешмобу, если точнее, энергичным танцам.Заслуженные подарки в конце праздника участники «Нового года с ГТО», конечно, получили: снуд с фирменный символикой - на шею, значок — на грудь.