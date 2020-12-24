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Готов к труду и обороне с детсадовской скамьи
От станции «челночный бег» до «прыжок в длину с места» воспитанники подготовительных групп передвигаются весёлым составом. Возглавляют поезд волчонок Макар и лиса Василиса. Так, в игровой форме, малышей знакомят с символами всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и, конечно, самими нормативами. Обстановка эпидемиологическая, поэтому все мероприятия на свежем воздухе. Зато настроение самое боевое. Эти малыши точно готовы к сдаче нормативов ГТО.
Данная аудитория выбрана не случайно. 6-летки относятся к младшему возрасту, для которого разработан комплекс ГТО. Планируется, что к весне ребята смогут освоить технику и быть готовым к школьным урокам физкультуры.
Татьяна Минькова, заведующая МАДОУ «Детский сад №421 «Гармония»: "В мае месяце мы вас снова ждём, и я надеюсь, что наши выпускники-подготовишки сдадут нормативы ГТО. Мы сотрудничаем с колледжем олимпийского резерва, который помогает нашим детям освоить это направление".
Региональный оператор запустил новогоднюю акцию «Новый год с ГТО». Кроме «Гармонии», к ней присоединились воспитанники пермских детских садов №296 и «Планета «Здорово». Всего- более 200 человек.
Александр Наумов, руководитель регионального центра тестирования ГТО Пермского края: "Акция направлена на привлечение детей дошкольного возраста к выполнению нормативов комплекса ГТО. Через детей пытаемся до взрослого населения дойти".
С испытаниями, звенья справлялись быстро! Ожидая Деда Мороза с подарками- присоединялись к спортивному флешмобу, если точнее, энергичным танцам.
Заслуженные подарки в конце праздника участники «Нового года с ГТО», конечно, получили: снуд с фирменный символикой - на шею, значок — на грудь.
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