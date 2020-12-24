В Ласьве состоялось открытие распределительного газопровода

Асфальт, светодиодное освещение и, наконец, газ. Все это появляется в поселках Прикамья. Процесс газификации торжественно закончили в Ласьве. Новая дорога с фонарями появилась здесь еще раньше. Газовики торжественно завершают стройку. Главный гость церемонии — губернатор Дмитрий Махонин. Но Ласьва в этом году получила не только газ, докладывают главе региона.- 500 светильников, на этой неделе будет фактически подключение, то есть светильники установлены светодиодные, вот они сзади, видно.- Плюс центральную дорогу в асфальт положили в этом году. Сейчас у нас Краснокамск транзит прямой на Пермь весь в асфальте.Живем все равно, что в Перми, — говорят ласьвинцы теперь.Что касается газопровода в Ласьве, то он охватывает 234 дома. Еще не все подключились. Но трубы подведены прямо к фасадам. Многодетным, а также малоимущим краевой бюджет готов помочь финансово. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "В этом году был реализован беспрецедентный объем по строительству газопроводов, предоставлена возможность подключения порядка 9 тысячам домовладений. Это еще не предел. В рамках подписанного с «Газпромом» соглашения и программой газификации на следующую пятилетку объем по показателям был увеличен в 3,7 раза, по сравнению с предыдущей пятилеткой. Это означает, что мы в ускоренном темпе будем заниматься газификацией".Бюджет Пермского края берет на себя подготовку муниципальных котельных к переходу на газ и финансирование строительства внутрипоселковых газопроводов суммарной протяженностью почти в 400 километров.Планы грандиозные, темпы будут наращиваться, и к концу 2025 года практически 40% сельских территорий Пермского края должны быть газифицированы.