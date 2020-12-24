Комплексное благоустройство Компроса завершится к 300-летию Перми
Михаил Плеханов, заслуженный строитель России: "А знаете, почему такие кровли делали скатные? Во время войны на домах такого типа поднимали зенитные пулемёты и пушки и стреляли по самолётам".
Богатой историей Перми строительной Михаил Плеханов поделился с временно исполняющим полномочия главы Перми Алексеем Дёмкиным. Тот, в свою очередь, рассказал о будущем.
Алексей Дёмкин, временно исполняющий полномочия главы Перми: "Нестационарные торговые объекты, которые стоят на перекрестке Комсомольского проспекта и Ленина планируем ликвидировать". Речь идёт о комплексном благоустройстве Комсомольского проспекта к трехсотлетию города. Работы начались в прошлом году. Уже реконструирован участок от улицы Монастырской до Екатерининской.
К трехсотлетию города в центре Перми освежат 109 домов, 19 из которых уже приведены к историческому виду.
Алексей Дёмкин, временно исполняющий полномочия главы Перми: "Сегодня, перенимая опыт предыдущего поколения, мы готовим город к празднованию 300-летия. Реконструируем центральную часть, аллею, по которой в дальнейшем с удовольствием гулять горожане". В декабре стартовал второй этап - работы продолжились до ул. Революции. Подрядчик уже завершил работы подготовительного этапа, установил короба для защиты деревьев и расставил ограждающие знаки.
Особое внимание Октябрьской площади. Она будет полностью обновлена. На месте всем привычной парковки будет установлена большая пешеходная аллея с деревьями и скамейками.Комплексное благоустройство Комсомольского проспекта планируется завершить к 300-летию города Перми, закончив строительство возле Комсомольской площади. К 2023 году все работы должны быть закончены.
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