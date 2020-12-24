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В Прикамье создан Фонд губернаторских грантов
Глава Прикамья Дмитрий Махонин подписал постановление правительства края о создании в регионе Фонда грантов губернатора Пермского края. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Напомним, в конце июля Дмитрий Махонин поручил создать региональный грантовый фонд, который будет одновременно и оператором региональных конкурсов социально значимых проектов, и центром компетенций для некоммерческих организаций (НКО) края.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Это должен быть центр компетенций по обучению и поддержке НКО. Еще одна задача – курировать все грантовые конкурсные процедуры. Тогда мы на порядок повысим развитие общественных инициатив».
Основной целью Фонда грантов губернатора Пермского края является создание благоприятных условий для расширения участия социально ориентированных НКО и гражданских активистов в решении социально-экономических задач и их вовлечения в вопросы общественного развития Прикамья.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.12.2020
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