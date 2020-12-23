«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.12.2020
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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23.12.2020 в 10:15
22.12.2020 в 11:17
21.12.2020 в 15:46
21.12.2020 в 11:10
18.12.2020 в 15:20
23.12.2020 в 14:20
21.12.2020 в 17:00
16.12.2020 в 17:19
16.12.2020 в 12:25
15.12.2020 в 11:14
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.12.2020
«Т Плюс» вложит в теплосетевую инфраструктуру Перми 28 миллиардов рублей
В Пермь поступили еще 700 доз вакцины от Covid-19
Пермякам представили сервис «Дом Клик»
В Прикамье обсудили рзвитие промышленности и меры господдержки
В Чусовом открывается инклюзивная выставка «Сад поэта. Взаимодействие»
В Прикамье полицейские изъяли из незаконного оборота 15 тысяч литров этилового спирта
Лицей №9, где были зафиксированы поборы, меняет название
На маршруте «Ласточки» из Перми в Краснокамск построят высокие платформы
Предновогодняя лихорадка: россияне тратят миллиарды на подарки
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Прокуратура проводит проверку в связи с нарушением прав жителей Всеволодо-Вильвы
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«Доступная среда» доступна не для всех
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.12.2020
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Т Плюс» вложит в теплосетевую инфраструктуру Перми 28 миллиардов рублей
В Пермь поступили еще 700 доз вакцины от Covid-19
В Прикамье обсудили рзвитие промышленности и меры господдержки
В Чусовом открывается инклюзивная выставка «Сад поэта. Взаимодействие»
В Прикамье полицейские изъяли из незаконного оборота 15 тысяч литров этилового спирта
Лицей №9, где были зафиксированы поборы, меняет название
На маршруте «Ласточки» из Перми в Краснокамск построят высокие платформы
В Заксобрании прошло итоговое заседание Совета представительных органов муниципальных образований региона
Прокуратура проводит проверку в связи с нарушением прав жителей Всеволодо-Вильвы
В селе Стряпунята открылся новый Дом культуры
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