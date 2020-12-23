«Т Плюс» вложит в теплосетевую инфраструктуру Перми 28 миллиардов рублей

Теплоэнергетики «Т Плюс» и правительство Пермского края подписали регуляторное соглашение об увеличении инвестиций в систему теплоснабжения, переходе города Перми на регулирование по методу "альткотельной" и обязательствах по выполнению капитальных вложений. Согласно документу, стороны договариваются совместно развивать систему городского теплоснабжения, при этом власти региона гарантируют на ближайшие 3 года фиксированный тариф на тепло, а теплоэнергетики — инвестировать в городское хозяйство собственные средства.Артем Балахнин, министр тарифного регулирования и энергетики Пермского края: "Данное регуляторное соглашение определяет компании определенные понятные правила игры на долгосрочный период, а со стороны правительства Пермского края и краевых властей позволяет нам четко контролировать объемы и сроки исполнения вложений в инфраструктуру города Перми".Объем инвестиций в модернизацию теплосетевого комплекса краевой столицы на ближайшие 15 лет по договору достигает 28 миллиардов рублей. Теплоэнергетики идут на такой шаг вполне осознанно, ведь чем раньше начать модернизировать систему теплоснабжения города, тем больше вероятность быстрее начать получать дивиденды от долгосрочного вложения капитала в отрасль. В конечном счете новая модель взаимодействия бизнеса и власти позволит повысить надежность теплоснабжения и качество теплоснабжения рядовых пермяков.Сергей Кругляков, директор Пермского филиала «Т Плюс»: "Мы понимаем, что тарифных источников не хватает, и поэтому пытаемся посредством именно перехода на «альткотельную» привлечь долгосрочные инвестиции, и политика «Т Плюс» именно в этом — сделать привлекательной эту отрасль, как для инвесторов, так и для людей".