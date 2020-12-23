В Пермь поступили еще 700 доз вакцины от Covid-19

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Одной из первых сделала прививку и.о. министра здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. Она призвала коллег последовать ее примеру, так как вакцинация – это возможность сохранить свое здоровье и остаться в строю сейчас, когда помощь медиков жизненно необходима жителям Прикамья.
Вакцинация осуществляется в трех больницах Прикамья, где созданы необходимые условия для хранения (требуемая температура – минус 20 С). Помимо Перми, в лечебные учреждения Березников и Чайковского подвозят медиков из близлежащих стационаров, где лечат пациентов с коронавирусом.
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