В Пермь поступили еще 700 доз вакцины от Covid-19. Коробки с препаратом «Спутник V» поместили в холодильную камеру Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Всего на сегодняшний день регион получил 3 042 дозы вакцины от коронавирусной инфекции. Уже привито 1037 медработников, из них первым компонентом – 995 человек, а двумя компонентами – 42 человека.Одной из первых сделала прививку и.о. министра здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. Она призвала коллег последовать ее примеру, так как вакцинация – это возможность сохранить свое здоровье и остаться в строю сейчас, когда помощь медиков жизненно необходима жителям Прикамья.Вакцинация осуществляется в трех больницах Прикамья, где созданы необходимые условия для хранения (требуемая температура – минус 20 С). Помимо Перми, в лечебные учреждения Березников и Чайковского подвозят медиков из близлежащих стационаров, где лечат пациентов с коронавирусом.