В Прикамье обсудили рзвитие промышленности и меры господдержки

Развитие промышленности в непростой ситуации обсудили на Совете директоров промышленных предприятий при губернаторе края. Не последнюю роль здесь играют меры господдержки.Игорь Абакумов на производстве центробежных нефтяных насосов трудится 1,5 года. Специалист говорит, что предприятие постоянно развивается и не стоит на месте.Абакумов Игорь, наладчик станков ООО «Насосы ППД»: "Постоянно разработки новые, внедрения новые идут, номенклатура увеличивается, интересно».К примеру, станок для обработки деталей запустили в этом году. На подходе еще три. Они позволят увеличить мощности. Сделать это удалось благодаря программам фонда развития промышленности Пермского края, который предоставил предприятию займ на развитие на выгодных условиях.Александр Дубовик, генеральный директор ООО «Насосы ППД»: "Подробно не только разъяснили нам суть программы, но и приняли активное участие в оформление документов и своевременности их подачи".Развитие промышленности в непростой ситуации обсудили на Совете директоров промышленных предприятий при губернаторе края. Как заявлено, сейчас в Прикамье действует более 90 инвестпроектов разной направленности, которые дают в ближайшие годы 10,5 тысяч рабочих мест и инвестиции в размере более полутора триллионов руб. Ни один из них не был приостановлен.В этом году льготные займы получил 21 проект на общую сумму 3, 600 млрд. рублей.Значительная сумма федеральной поддержки пришлась на программу по борьбе с пандемией. Многие предприятия смогли оперативно перепрофилировать производство и наладить выпуск защитных масок и антисептиков. Еще один важный момент- удалось не допустить массовых сокращений. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Промышленность региона выдержала удар, и самое главное - мы не допустили массовых сокращений персонала и тем самым избежали социальной напряженности».Господдержка в непростых экономических условиях помогает промышленности не просто выживать, но и развиваться. В регионе вводятся новые механизмы налогового стимулирования, реализуется проект по созданию особой экономической зоны, развивается промышленная кооперация.Об одном стратегически важном примере поддержки государства говорил президент Владимир Путин. Речь о первом полете авиалайнера нового поколения МС-31 с пермским двигателем ПД-14. Владимир Путин, президент РФ: "Вы, наверное, обратили внимание, МС-21 с нашими отечественными двигателями ПД-14 поднят в воздух. Это практически уже серийный образец. Большое достижение, между прочим, и наших двигателестроителей, и авиастроителей. Я их поздравляю с этим событием".Новые станки для производства насосов начнут работать в полную силу в следующем году. А это и возможность выпуска новых комплектующих для предприятий края, и новые рабочие места.