В Чусовом открывается инклюзивная выставка «Сад поэта. Взаимодействие»

Инклюзивная выставка "Сад поэта. Взаимодействие" открывается завтра в Чусовом, передвижная выставка отправилась в путешествие по Пермскому краю из Всеволодо-Вильвы, музея «Дом Пастернака». Дети и взрослые, в том числе с ограниченными возможностями восприятия, играют на гигантских музыкальных инструментах, пробуют себя в роли композитора – выбирая звуки для стихов Бориса Пастернака. Играют в образы и смыслы, прислушиваются к своим ощущениям и эмоциям. До Чусового выставка «Сад поэта» работала в Губахе. За неделю здесь побывали больше трехсот человек. В основном это были особые посетители в возрасте от 3 до 70 лет. Все звучащие элементы находились на высоте, доступной для людей на креслах-колясках и маленьких детей, музыкальные арт-объекты созданы с использованием тактильно-рельефной техлонологии, с использованием шрифта Брайля, программа сопровождается тифлокомментарием. Здесь же выставка "Сад поэта" стала и сценой театра - документального. Авторами идеи спектакля стала пермская общественная организация «Аспектус», проект реализуется на средства гранта президента России. Московский режиссер Владимир Баграмов поставил спектакль за неделю. Репетировать участникам пришлось по 4-5 часов в день. Нагрузку выдержали все, и возможно, по словам режиссера, стали еще ближе к друг другу.