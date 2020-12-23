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В Прикамье полицейские изъяли из незаконного оборота 15 тысяч литров этилового спирта
В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в одном из таких гаражей в городе Перми злоумышленники смешивали спирт с водой, а затем добавляли различные красители. Эту продукцию в антисанитарных условиях они разливали по пятилитровым канистрам. Бочка, в которой смешивались жидкости, была покрыта толстым налетом ржавчины. Фильтры и шланги, через которые пропускалась вода, забиты грязью. По оперативной информации, фальсификат сбывали через торговые точки в сельской местности.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе обысков обнаружено и изъято 15 тысяч литров спирта и 86 пятилитровых канистр со спиртосодержащей жидкостью, изготовленной в кустарных условиях. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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