В Прикамье полицейские изъяли из незаконного оборота 15 тысяч литров этилового спирта

В Пермском крае полицейскими пресечено незаконное распространение спиртосодержащей жидкости на территории Прикамья. Как сообщили в пресс-службе МВД России, двое предполагаемых бутлегеров задержаны с поличным в городе Краснокамске в тот момент, когда они вывозили спирт со склада. Мужчины успели загрузить в автомобиль «Газель» около двухсот десятилитровых канистр, которые планировали доставить для дальнейшего хранения в специально арендованные для этого гаражи.В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в одном из таких гаражей в городе Перми злоумышленники смешивали спирт с водой, а затем добавляли различные красители. Эту продукцию в антисанитарных условиях они разливали по пятилитровым канистрам. Бочка, в которой смешивались жидкости, была покрыта толстым налетом ржавчины. Фильтры и шланги, через которые пропускалась вода, забиты грязью. По оперативной информации, фальсификат сбывали через торговые точки в сельской местности.«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе обысков обнаружено и изъято 15 тысяч литров спирта и 86 пятилитровых канистр со спиртосодержащей жидкостью, изготовленной в кустарных условиях. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.